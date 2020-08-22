Новосибирск, , 15:22 — REGNUM Акцию «Триколор», посвященную Дню Государственного флага России, провели волонтеры в Новосибирской области для работников филиала ПАО «Компания Сухой» Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе акции несколько волонтеров в защитных индивидуальных масках раздали работникам завода им. В. П. Чкалова ленточки цветов государственного российского флага.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что байкеры российского мотоклуба «Ночные волки» провели в Севастополе мотопробег, который был приурочен ко Дню флага России.