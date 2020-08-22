Благовещенск, , 14:11 — REGNUM Огромный российский триколор развернули на набережной Благовещенска волонтеры из числа молодежи в поддержку Дня Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Мы хотим привлечь граждан и молодежь, чтобы они знали о России и участвовали в этой акции, чтобы помнили, что Россия едина», — рассказал один из организаторов акции.

Также он уточнил, что этой акцией волонтеры присоединились к общероссийским акциям в поддержку Дня российского флага и указал, что в ней принимали участие около 16 человек в возрасте от 13 до 17, часть из которых развертывала флаг, а часть — раздавала к празднику георгиевские ленточки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты Тамбовской области записали и выложили в интернет поздравительный ролик с танцевально-спортивным флэшмобом в поддержку Дня Государственного флага России.