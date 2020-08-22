Тамбов, , 13:43 — REGNUM Студенты Тамбовской области записали и выложили в интернет поздравительный ролик с танцевально-спортивным флэшмобом в поддержку Дня Государственного флага России.

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На запечатленных в ролике кадрах учащиеся тамбовского техникума отраслевых технологий, ТГУ им Г. Р. Державина и еще ряда других учебных заведений исполняют спортивно-танцевальные номера с флагом России, приуроченные к празднованию Дня российского флага.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее видеоролик с поздравлением с Днем Государственного флага России разместил 22 августа на своей странице в соцсети Instagram президент Татарии Рустам Минниханов.