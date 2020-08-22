Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 129 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 августа.

Лабораторные исследования Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону зарегистрировано 52 носителя инфекции, в Батайске — 11, в Новочеркасске, Шахтах и Волгодонске — по семь человек. Детей среди новых заболевших нет, около четверти случаев заражения приходится на возрастную категорию старше 66 лет.

За весь период пандемии 15 тыс. 761 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус.