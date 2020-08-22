Москва, , 10:58 — REGNUM За сутки в Российской Федерации зафиксирован 4921 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В инфекционной больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сообщается, что 4921 новый случай COVID-19 зафиксирован в 83 субъектах Федерации. Примерно у четверти зараженных нет никаких клинических проявлений COVID-19.

Также сообщается, что за сутки скончался 121 пациент. Из больниц выписали 6147 человек, излечившихся от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 951 897 случаев COVID-19. Из них скончались 16 310 человек. Выздороветь смогли 767 тысяч человек. То есть в больницах на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 остаются около 180 тысяч человек.