Сантьяго, , 08:37 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло на 1920 и составило 393 769. Об этом сообщается на сайте медицинской ассоциации страны.

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При этом за сутки скончалось еще 52 пациента с заболеванием COVID-19. Всего в Чили из-за осложнений, связанных с этим заболеванием, умерло 10 723 человека.

В медучреждениях страны и на домашней изоляции находятся 15 149 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа, по данным ВОЗ, в мире число фактов инфицирования коронавирусом увеличилось до 22 536 278.

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