Мехико, , 07:37 — REGNUM Еще 5928 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в Мексике за последние сутки, после чего их общее число достигло 549 734. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

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Также за истекшие 24 часа в республике подтверждена смерть 504 пациентов с COVID-19. Всего в Мексике зарегистрировано 59 610 летальных исходов от осложнений при этом заболевании.

Кроме того, 376 409 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Россия отправит в Мексику две тысячи доз вакцины «Спутник V» для проведения третьего этапа клинических испытаний.

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