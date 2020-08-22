Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 07:21 — REGNUM Тропический шторм Лаура сформировался над водами Атлантического океана и движется со скоростью 18 миль в час (29 км в час) с запада на северо-запад в 195 милях в 314 км столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан, сообщает Национальный центр ураганов США.

К 22 августа он должен приблизится к северному побережью Пуэрто-Рико и вызвать сильные дожди над островом, а также над Виргинскими островами, Доминиканской Республикой, восточной частью Кубы и южной частью Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Атлантическом океане в 975 милях (1 569 км) к востоку от Подветренных островов сформировался тропический шторм, получивший название «Жозефина».

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