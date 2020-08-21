Бейрут, , 19:45 — REGNUM Власти Ливана ввели комендантский час для предотвращения нового всплеска эпидемии COVID-19 на фоне разрушений после взрыва в порту Бейрута, 21 августа сообщает агентство Reuters.

Солдаты ливанской армии Giorgio Montersino

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Ночной комендантский час введен с 21 августа на две недели. Продолжительность комендантского часа будет составлять 12 часов, с 18:00 до 6:00.

Днем ранее, 20 августа, в Ливане зафиксировано 613 новых случаев COVID-19 — это самое высокое суточное число случаев с начала эпидемии.

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