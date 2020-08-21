Екатеринбург, , 18:36 — REGNUM В гимназии № 5 (Екатеринбург) могут продолжить преподавать некоторые дисциплины в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебного учреждения.

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"Часть предметов мы выведем на «дистант», — описали задумку в гимназии. — Допустим, музыка и ИЗО. Полгода музыка на «дистанте», полгода ИЗО».

Окончательное решение по данному вопросу пока не принято, уточняют в руководстве учебного учреждения.

В гимназии уточняют: в этом году учёба может проходить почти в три смены. Часть учеников будет учиться в первую или вторую смену, ещё часть — в период, который «захватит часть первой и часть второй смены». Такой вариант не исключается из-за того, что необходимо обеспечить каждому классу отдельный кабинет, согласно требованиям санитарной безопасности. Педагоги постараются минимизировать количество учеников, обучающихся во вторую смену.

Гимназия полностью обеспечена средствами для профилактики COVID-19, отработаны все меры по дезинфекции помещений, соблюдению санитарной безопасности, разведению потоков учеников. Ранее гимназия функционировала в качестве пункта приёма ЕГЭ-2020, и новые требования были отработаны до начала нового учебного года.

Нагрузка на хозяйственный персонал увеличилась (в частности, на уборщиц), но фонд оплаты труда остался прежним. В гимназии посылали наверх свои предложения по исправлению ситуации, но на данный момент дополнительных средств не предоставили.

В подготовке гимназии к 1 сентября 2020 года помогли родители. Такое решение они приняли добровольно, никаких обязательных взносов на родителей не накладывали, заявляют в учебном учреждении.

Несмотря на новые требования, в гимназии очень ждут живой встречи с учениками. «Общение, непосредственный контакт учителя и ученика — это основа основ!» — напоминают педагоги.

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