Тугулым, Свердловская область, , 16:39 — REGNUM Жительница Тугулымского района Свердловской области пойдёт под суд за причинение своей годовалой дочери смерти по неосторожности. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

По данным следователей, утром 6 июня 32-летняя гражданка, будучи пьяной, переходила железнодорожные пути в неположенном месте и перед близко идущим поездом. С ней была коляска, в которой находилась её дочь. Локомотив наехал на коляску. Девочка погибла.

Сейчас следствие по делу закончено. Оно отправлено в суд.