Кейптаун, , 14:07 — REGNUM В Африке начинает медленно «сглаживаться» кривая выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, поскольку такие меры, как ношение масок и социальное дистанцирование, замедляют распространение вируса на континенте. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение главы Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Хотя распространение коронавируса в Африке было медленным на ранних стадиях пандемии, темпы роста новых случаев заражения вирусом постепенно ускорились, особенно в ЮАР, на долю которой в настоящее время приходится более половины всех заболевших COVID-19 в Африке, что составляет более 1,1 миллионов человек.

В среднем за последние две недели в Африке наблюдалось снижение числа новых случаев заяражения, сказал Джон Нкенгасонг, глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Я полагаю, что это действительно хороший знак того, что мы начинаем медленно сглаживать кривую. Мы воспринимаем эту новость с осторожным оптимизмом», — сказал он.

«Это очень, очень рано, мы имеем дело с очень чувствительным вирусом, который распространяется очень быстро, но важно отметить эти незначительные тенденции, которые являются положительными», — добавил он.

Нкенгасонг отметил, что открытие школ в Африке следует отложить пока число случаев заражения существенно не уменьшится. Он предупредил, что поспешное повторное открытие школ в Африке может пройти так же, как в Израиле, где школы были вновь открыты, а затем снова закрыты после всплеска заражений.

Загруженность системы здравоохранения стран Африки по сравнению с другими континентами остается относительно низкой, что объясняется ее относительной изоляцией. Низкий уровень тестирования во многих странах также означает, что уровень инфицирования, скорее всего, на самом выше, чем сообщалось, по мнению некоторых экспертов.

Моети сказала, что замедление темпов распространения вируса в Африке обнадеживает, но «мы не можем быть спокойны. Число случаев продолжает расти в некоторых странах, особенно по мере открытия границ, предприятий и школ».