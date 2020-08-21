Казань, , 14:01 — REGNUM В Татарии в новом учебном году откроются 1404 общеобразовательные организации. В настоящее время в образовательных учреждениях ведется проверка комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности, охраны правопорядка. В муниципалитетах созданы межведомственные комиссии.

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К проверке комиссиями предъявлено 636 школ, 146 объектов среднего, 548 высшего и допобразования, а также 1816 детсадов. Первоочередно проверяют состояние образовательных организаций, их готовность к новому учебному году, обеспечение жизнедеятельности учащихся в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к 1 сентября свои двери откроют восемь новых образовательных учреждений Татарии. Всего в течение 2020 года введут в эксплуатацию 13 школ.

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