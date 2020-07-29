Казань, , 16:08 — REGNUM К 1 сентября свои двери откроют восемь новых образовательных учреждений Татарии. Всего в течение 2020 года введут в эксплуатацию 13 школ, рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Одна из школ появится к новому учебному году в Пестречинском районе в ЖК «Усадьба Царево». Еще два учебных заведения на 1224 места заработают по улицам Бондаренко и Назиба Жиганова. Реконструкции продолжатся в школе №165 Ново-Савинского района, в Чистопольской школе на 800 мест, школы на 1224 места в Елабуге и на 500 мест в селе Усады Лаишевского района. Также образовательное учреждение на 80 мест, совмещенное с детсадом, появится в Алексеевском районе.

Строительство всех школ находится в высокой степени готовности. Параллельно подготавливается необходимая документация, отметил Гимаев.

На протяжении девяти лет (2010−2019 г.г.) в регионе возвели 62 школы на 28,5 тыс. мест. Стоимость построенных учреждений составила более 23 млрд рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, комплекс цифровых услуг под названием «Я школьник» запустят в Татарии к новому учебному году. В министерстве цифрового развития республики уверяют, что с помощью сервиса ученики всех возрастов смогут управлять дневником и планировать школьную деятельность, принимать участие в школьных мероприятиях и развиваться на основе интересов и успеваемости.

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