Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Петербургским школам советуют повторить с учениками пройденное дистанционно весной в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщила 21 августа врио главы комитета по образованию Санкт-Петербурга Ирина Асланян, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновница напомнила, что из-за коронавируса дети будут заниматься в сентябре по новому расписанию.

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«Мы обращались ко всем педагогическим коллективам и рекомендовали начать новый учебный год с повторения и обобщения того материала, который был пройден весной в условиях дистанционного обучения. Чтобы помочь нашим ребятам лучше усвоить материал, и у них были твердые стартовые возможности», — сказала Асланян.

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Напомним, родители неоднократно жаловались, что весной им фактически приходилось самостоятельно заниматься обучением своих детей, которые получали от учителей только номера страниц в учебнике, а сами педагоги не сумели в большинстве своем вовлечься в дистанционное обучение.

«Очень важный вопрос, чтобы школе доверяли родители. Очень важно, чтобы вернулось уважение к учителям», — заявил на общегородском педагогическом совете губернатор Александр Беглов.