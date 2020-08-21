Пенза, , 13:06 — REGNUM В предстоящий эпидсезон в Пензенской области планируют привить порядка двух тысяч беременных женщин. Вся вакцина для этой категории граждан из группы риска уже поступила, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Инфекционное заболевание, наступившее во время беременности, может привести к трагедии не только самой женщины, но и ее будущего ребенка. Беременные относятся к группе риска, поэтому прививать их необходимо в первую очередь.

По информации о клинических исследованиях, вакцинация беременных не оказывает отрицательного воздействия на ребенка и организм женщины и может быть использована при беременности, отметили в минздраве.

Для того, чтобы привиться женщине следует обратиться к своему гинекологу и получить направление в поликлинику по месту жительства. Вакцинация беременных и детей от трех месяцев до трех лет начнется в Пензенской области с 24 августа. Врачи рекомендуют ставить прививки беременным со второго триместра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для иммунизации детского населения первая партия вакцин в количестве более 60 тыс. доз поступила в Пензенскую область.

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