Нур-Султан, , 12:50 — REGNUM Министерство финансов закупило кофемашины на сэкономленные средства. Об этом 21 августа заявил директор департамента законодательства государственных закупок минфина Сабит Ахметов на брифинге.

Журналисты спросили чиновника, какие меры принимаются для воспрепятствования нерациональных расходов через госзакупки. В качестве примера представители СМИ привели закупку кофемашин.

«Есть много фактов приобретения неприоритетных товаров и услуг. Как правило, они осуществляются за счет экономии», — ответил Ахметов. По его словам, в рамках минфина оптимизировано расходование около 500 млрд тенге ($1,2 млрд).

Глава департамента уточнил, что действующее законодательство позволяет заказчикам использовать сэкономленные средства на свое усмотрение. В минфине занимаются вопросом согласования расходов сэкономленных средств.

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