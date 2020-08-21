Тирана, , 12:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в четверг, 20 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 847 образцов в стране было зафиксировано ещё 155 случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 58 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7967 случаев заражения коронавирусом. 3986 человек уже излечились от COVID-19. 238 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов.

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По данным министерства, лечение от COVID-19 в стране проходят 3743 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1959), Дуррес (486), Шкодру (298), Леж (152), Корчу (146), Влёру (146) и Фиер (177). Наблюдается тенденция к ухудшению ситуации в регионах страны.

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