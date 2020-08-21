Казань, , 12:23 — REGNUM В Татарию прибыла первая партия вакцины от гриппа, которая обеспечит 15% населения во время ближайшей прививочной кампании. Вакцинацию запланировано начать в республике с 24 августа. Об этом рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

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Первыми прививать станут представителей групп риска. По словам Абашева, массовая прививочная кампания начнется после получения республикой минимум 500 тыс. единиц вакцин. Ее поступление ожидается к 1 сентября, это зависит, в первую очередь, от производителя.

Запись на вакцинацию уже началась. Руководителей предприятий, где трудятся более 10-ти сотрудников призывают решать вопрос о выезде мобильных бригад в коллектив заранее. План вакцинации утвержден и работа начнутся в ближайшее время, добавил представитель республиканского минздрава.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в ближайшее время планируется вакцинировать от гриппа тех, кто входит в группы риска, а это более 2 млн человек или 60% населения республики.

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