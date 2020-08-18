Казань, , 14:33 — REGNUM В Татарии в ближайшее время планируется вакцинировать от гриппа тех, кто входит в группы риска, а это более 2 млн человек или 60% населения республики. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача по РТ Любовь Авдонина.

С ее слов, первая партия вакцины прибудет в регион до конца августа. В настоящее время откорректирован план профилактических прививок против гриппа, которые должны пройти все жители республики, входящие в группы риска. Всего вакцинацией охватят 2 млн 341 тыс. 733 человека, из них 607 тыс. 95 человек — дети. Также в республике планируют привить 9 тыс. беременных женщин.

Мобильные комплексы около станций метро появятся для максимального охвата населения прививками. Также вопрос о вакцинации будет прорабатываться во время осенних выборов, такая практика у региональных медиков имеется, отметила Авдонина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в предстоящий осенний период на территории Пензенской области охватить вакцинацией в первую очередь планируют людей из группы риска.

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