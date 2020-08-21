Мюнхен, Германия, , 11:00 — REGNUM Тактическая игра Desperados III получила новое обновление. Об этом сообщалось 20 августа на YouTube-канале компании THQ Nordic.

Обновление добавит в игру набор бесплатных испытаний Барона. В них геймерам предстоит выполнять непростые задачи, используя смекалку.

Напомним, Desperados III — это тактическая игра, события которой разворачиваются на Диком Западе. В ней геймерам предстоит собрать команду из опасных головорезов и отправиться на поиски разыскиваемого преступника.

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