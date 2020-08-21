Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые с конца июля существенно выросло суточное число выявляемых новых случаев коронавируса. Как сообщает 21 августа федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе зафиксирован 181 новый случай заражения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

До этого суточный показатель долгое время балансировал в районе 160 новых случаев инфицирования.

К примеру, Московская область осталась далеко позади Петербурга с 151 новым случаем, перед Северной столицей среди российских регионов теперь только Москва.

Всего в Петербурге за время пандемии официально выявили 34 828 носителей вируса. Выздоровело за это же время 24 977 человек, включая 101 пациента за последние сутки.

Число смертей от COVID-18 превышает 2,3 тысячи за всё время пандемии.

В России за сутки коронавирус нашли еще у 4870 граждан, их общее число достигло 946 976 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на коронавирус проверили больше 20 тыс. человек

Читайте развитие сюжета: В Петербурге признали еще шесть смертей от COVID-19