Лондон, , 10:20 — REGNUM Многопользовательская соревновательная аркада Fall Guys могла получить другое название. Об этом 20 августа сообщило издание Kotaku.

Изначально игра называлась Fool's Gauntlet, однако рабочее название неоднократно менялось в процессе разработки. Одним из последних вариантов было Stumble Chums («спотыкающиеся приятели»), но создатели проекты посчитали, что оно недостаточно раскрывает характер главных героев.

Напомним, Fall Guys — это соревновательная игра, в которой геймеры проходят различные полосы препятствий на выбывание. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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