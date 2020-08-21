Благовещенск, , 10:10 — REGNUM В Амурской области пациентов, которые перенесли коронавирус, с 27 августа направят на 14 дней на долечивание в санаторий «Василёк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В области продолжают работать восемь госпиталей, в которых оборудованы 740 коек для пациентов с коронавирусом. Проходят лечение в стационарах 221 носитель коронавируса, к аппаратам ИВЛ подключены два человека.

От жителей области поступало много жалоб на большие очереди в детских поликлиниках. Это было связано с открытием детских садов. Педиатры не справлялись с большим наплывом. Губернатор области Василий Орлов поручил обратить на эту проблему внимание и не допускать большой скученности пациентов в поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ситуация с распространением коронавируса нормализовалась, заявили краевые власти. Поэтому принято решение сократить моногоспитали, которые лечили носителей SARS-CoV-2.