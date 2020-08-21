Ташкент, , 10:08 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 37 825, сообщили 21 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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За минувшие сутки выявили 459 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 442 человек, или 88% пациентов. В стационарах республики остаются 4127 человек, в том числе 255 — в тяжелом состоянии, 66 — в критическом.

По состоянию на 23:30 20 августа в Ташкенте выявили 22 976 случаев заражения коронавирусом, в Ташкентской области — 6036, Самаркандской области — 1555, Андижанской области — 1160.

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