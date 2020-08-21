Джидинский район, Бурятия, , 09:57 — REGNUM В Петропавловской районной гимназии Бурятии готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Эльвира Гармаева.

Петропавловская районная гимназия ИА REGNUM

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По её словам, в настоящее время они работают над составлением расписания и подготовкой кабинетов. Впрочем, с требованием ограничить максимальное число учеников в классах могут возникнуть сложности.

«Школа рассчитана на 250 учащихся, а у нас 350. В классах в среднем 25−30 детей, поэтому сейчас работаем над расписанием, у нас ещё есть время», — отметила директор.

Пока предполагается запускать учеников старших классов в школу с 8 часов утра. Так, в 8:00 заходят учащиеся 11-го класса, в 8:10 — десяти‑ и девятиклассники. В результате первоклассники пойдут в школу в 9 утра. Уроки второй смены будут начинаться в 13:00—13:30 . За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Как надеются учителя, это позволит отказаться от дистанционного обучения.

«Конечно, будут большие сложности. Мы пока предполагаем так, но будут нюансы. Ладно, старшие классы придут чётко к восьми. Но средние классы, возможно, начнут опаздывать. Первоклассников будут приводить родители, поэтому нужно с ними работу провести», — добавила Эльвира Гармаева.

В гимназии планируют провести торжественную линейку 1 сентября для первого и одиннадцатого классов.

Петропавловская районная гимназия ИА REGNUM

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