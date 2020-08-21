Джидинский район, Бурятия, 21 августа 2020, 09:57 — REGNUM В Петропавловской районной гимназии Бурятии готовы к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Эльвира Гармаева.
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По её словам, в настоящее время они работают над составлением расписания и подготовкой кабинетов. Впрочем, с требованием ограничить максимальное число учеников в классах могут возникнуть сложности.
«Школа рассчитана на 250 учащихся, а у нас 350. В классах в среднем 25−30 детей, поэтому сейчас работаем над расписанием, у нас ещё есть время», — отметила директор.
Пока предполагается запускать учеников старших классов в школу с 8 часов утра. Так, в 8:00 заходят учащиеся 11-го класса, в 8:10 — десяти‑ и девятиклассники. В результате первоклассники пойдут в школу в 9 утра. Уроки второй смены будут начинаться
«Конечно, будут большие сложности. Мы пока предполагаем так, но будут нюансы. Ладно, старшие классы придут чётко к восьми. Но средние классы, возможно, начнут опаздывать. Первоклассников будут приводить родители, поэтому нужно с ними работу провести», — добавила Эльвира Гармаева.
В гимназии планируют провести торжественную линейку 1 сентября для первого и одиннадцатого классов.
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