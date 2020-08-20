Джидинский район, Бурятия, , 11:38 — REGNUM В Петропавловской средней школе № 1 в Джидинском районе Бурятии готовы выполнить большинство рекомендаций Роспотребнадзора в связи с угрозой коронавируса. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Баир Ринчино.

Петропавловская СОШ №1 ИА REGNUM

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"Мы почти все требования выполним, кроме одного. Если будет требование по 15 человек в классе, то, конечно, не исполним. Нам придётся половину учеников на «дистанционку» перевести. С остальными — расписанием и прочим… трудно будет», — отметил он.

В школе насчитывается больше 1 тыс. учащихся, на всех кабинетов не хватает. Руководство учебного заведения на следующей неделе будет составлять расписание. Впрочем, трудности будут также с подвозом детей и питанием. Школьная столовая за один раз может вместить чуть более 150 человек.

«Нехватка кабинетов, составление расписания, подвоз и питание детей — это проблема. На следующей неделе будем решать, но возникнут трудности, возможно, непреодолимые. Но ничего, решим», — отметил он.

При этом с обеспечением школ необходимыми техническими средствами, по словам директора, всё проще. Отмечается, что бесконтактными термометрами, антисептиками и дезинфицирующими средствами школу обеспечат. Добавим, что в школе располагается пункт проведения ЕГЭ.

Медицинский кабинет Петропавловской СОШ №1 ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти столицы республики Улан-Удэ допустили частичное введение дистанционного обучения в школах, где не будет возможности развести потоки учеников.

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