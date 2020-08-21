Саратов, , 09:01 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 21 августа коронавирус подтвержден у 11 399 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 91 жителя региона. Выздоровели с начала пандемии 7305 человек, за сутки — 109 пациентов. С момента наблюдения скончались 67 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 21 человек из числа контактных, в 70 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего заболевших среди лиц старше 60 лет — 37 человек, шестеро — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 324,6 тыс. исследований, за сутки — 3,12 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области сотрудникам социальных учреждений за особые условия работы в период пандемии выплатили около 335 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели направлено 212,1 млн рублей, из регионального — 122,7 млн рублей.

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