Саратов, , 10:12 — REGNUM В Саратовской области сотрудникам социальных учреждений за особые условия работы в период пандемии выплатили около 335 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минтруда.

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Из федерального бюджета на эти цели направлено 212,1 млн рублей, из регионального — 122,7 млн рублей. В рамках ограничительных мероприятий дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские социально-реабилитационные центры перешли на работу в закрытом режиме, соблюдая меры безопасности. Чтобы максимально обезопасить проживающих, сотрудники стационарных учреждений трудятся посменно, не покидая в течение двух недель свои рабочие места.

В августе в режиме 14-дневной смены в регионе работают 1,4 тыс. сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области стимулирующие выплаты за карантинные смены сотрудникам школ-интернатов с 3 мая на период действия режима посменной двухнедельной работы с круглосуточным пребыванием установили стимулирующие выплаты за одну смену в размере 11,5 тыс. рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

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