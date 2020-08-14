Улан-Удэ, , 06:50 — REGNUM Все учащиеся младших классов в Бурятии получат бесплатное питание в школах. По словам главы республики Алексея Цыденова, в июле Народный хурал принял соответствующий закон, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Согласно документу, бесплатным питанием будут обеспечены все ученики с первого по четвёртый класс вне зависимости от уровня готовности школ. Всего в республике насчитывается 65,5 тыс. младшеклассников, 6 тыс. из которых обучаются в школах, «где готовность не стопроцентная по питанию».

«Есть у нас школы, их 20, в которых учатся около 300 учеников, где вообще нет пищеблока. Понятно, что строить пищеблоки для таких школ нецелесообразно, так как работников столовой больше, чем самих учеников, но мы будем обеспечивать питанием и эти школы», — отметил глава.

На эти цели из федерального бюджета выделено 259 млн рублей. Ещё около 48,5 млн заложено на обеспечение питанием школьников из республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов («Единая Россия») отмечал, что многие регионы могут остаться без средств на питание детей из-за наличия малокомплектных школ. По его словам, они никогда не имели полноценных столовых или пунктов приёма пищи.

Читайте также: Регионам могут отказать в горячем питании детей из-за малокомплектных школ