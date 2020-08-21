Хабаровск, , 06:53 — REGNUM В Хабаровском крае до начала учебного года проверят бесплатно на коронавирус всех учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

Читайте также: В школах Хабаровска не хватает обеззараживателей воздуха

В течение года ИФА-диагностику учителя будут проходить каждые две недели.

1 сентября пороги школ Хабаровского края переступят более 150 тыс. учеников. Из них более 17 тысяч первоклассников и шесть тысяч будущих выпускников.

В Хабаровском крае 381 школа. Особое внимание будет уделено питьевому режиму детей — наличию кулеров, разовой посуды. Сейчас школы составляют расписание, в котором будет учтено время прихода детей на занятия с соблюдением интервала не менее 15 минут между учениками разных классов. Возможно также сокращение времени урока на 5−10 минут.

«Общих звонков не будет. Учитель сам будет объявлять перемену. Также, чтобы максимально разобщить детей, особенно в период роста простудных заболеваний и гриппа, мы допускаем для учеников 7-х, 8-х и 10-х классов один день в неделю проведение дистанционного обучения. Кроме того, по письменному заявлению родителей мы принимаем полный переход ребёнка на дистанционное обучение», — пояснили в правительстве края.

В школах также будут оборудованы так называемые изоляторы на случай обнаружения заболевшего ученика. В этом помещении он будет находиться до приезда скорой или прихода родителей.

Работать по-новому будут не только школы, но также техникумы и колледжи. Обязательными станут термометрия, генеральные уборки, проветривание помещений и другие санитарные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске остаётся потребность в приобретении более чем двух тысяч обеззараживателей. Для выполнения всех новых требований необходимо 70 млн рублей.