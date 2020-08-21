Магадан, Магаданская область, , 06:03 — REGNUM В Магаданскую область в рамках программы «Земский учитель» на пять вакансий было подано 164 заявки, из них одобрены — 42. В итоге в школы Колымы приедут пять учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Так, в посёлок Оротукан переедет учитель биологии и географии из посёлка Сокол, в Эвенск — учитель русского языка и литературы из Забайкалья, в Мяундже появится преподаватель химии и биологии из Камчатского края, математику и физику в Усть-Омчуге будет преподавать учитель из Тувы, а в Тахтоямске — из Алтайского края.

Все преподаватели будут обеспечены комфортным жильём. Компенсацию в два млн рублей учителя получат до 1 декабря.

В рамках программы «Земский учитель» на 2021 и 2022 годы для Колымы предусмотрена квота по четыре педагога ежегодно. В 2020 году квота была пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, десять педагогов из Курска, Санкт-Петербурга, Серпухова, Смоленска и других городов России примут участие в федеральной программе «Земский учитель» в Калужской области. Большинство из прибывших в регион имеют многолетний педагогический опыт.