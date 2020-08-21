Богота, , 05:39 — REGNUM Общее количество выявленных летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Колумбии увеличилось до 16 183 после подтверждения еще 204 подобных фактов за минувшие сутки, сообщает минздрав страны на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Также за прошедшие 24 часа в республике зафиксировали 11 541 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период их число достигло 513 719.

Из них 339 124 факта инфицирования закончились выздоровлением. Кроме того, отмечается, что в Колумбии также было исследовано 2 374 898 проб анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа, по данным ВОЗ, в мире от COVID-19 скончались 6554 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 22 миллиона