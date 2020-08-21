Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся в хороших отношениях. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.

Дональд Трамп «У нас с ним хорошие отношения, у меня с ним хорошие отношения. Когда я об этом говорю, мне задают вопрос, не ужасно ли это. Нет, это не ужасно, это замечательно».

Американский лидер также вновь выразил мнение, что в случае его поражения на выборах 2016 года США и КНДР развязали бы между собой кровопролитную войну.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Дональд Трамп заявил, что, если он одержит победу на предстоящих в США президентских выборах, то быстро заключит сделку с Ираном и КНДР.

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