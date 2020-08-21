Бразилиа, , 01:31 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 3 501 975, сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Кроме того, с начала пандемии в стране от осложнений при заболевании COVID-19 умерло 112 304 пациента. Еще 2 653 407 человек излечились и сняты с учета в медучреждениях.

Днем ранее было известно о 3 456 652 фактах инфицирования SARS-CoV-2 и 111 100 летальных исходов от COVID-19, а также 2 615 254 случаев выздоровления от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа супруга бразильского президента Мишель Болсонару излечилась от коронавирусной инфекции.

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