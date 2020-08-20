Арзамас, Нижегородская область, , 18:14 — REGNUM Обновлено оборудование кабинетов информатики четырех школ Арзамаса, — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Каждая школа получила набор из 38-ми ноутбуков, двух интерактивных панелей, двух многофункциональных устройств.

Обновленные классы универсальны — в них могут заниматься школьники всех возрастов. На компьютерах ученики будут пользоваться различными тренажерами, выполнять тесты, участвовать в викторинах, слушать видеоуроки виртуальных преподавателей.

Оборудование на общую сумму более 9 млн рублей закуплено в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».