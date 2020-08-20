Новосибирск, , 12:30 — REGNUM В Новосибирских школах 1 сентября праздничные линейки пройдут для первых и выпускных классов. Об этом сегодня, 20 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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«Принято окончательное решение о проведении линеек для первых и выпускных классов. Это традиция, и эту традицию надо сохранять с соблюдением меры предосторожности», — цитируют Локтя «НГС Новости».

При этом классы будут дистанцироваться друг от друга.

Решение о праздновании для других классов будет принимать администрация школ.