Москва, 20 августа 2020, 09:56 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,5 млн. Об этом 20 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
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Также сообщается, что 291 тысяча анализов на SARS-CoV-2 из данного количества была проведена в течение последних 24 часов.
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 224 167 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все работники сферы образования в Москве сдают тесты на коронавирус перед 1 сентября.