Москва, , 09:56 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 33,5 млн. Об этом 20 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 19.08.2020 проведено 33 509 273 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 291 тысяча анализов на SARS-CoV-2 из данного количества была проведена в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 224 167 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все работники сферы образования в Москве сдают тесты на коронавирус перед 1 сентября.