Москва, , 09:35 — REGNUM В Госдуме считают, что отравление блогера Алексея Навального не выгодно российской власти.

«России, точнее, российской власти — точно не выгодно. Теперь ждем, кто первый закричит: «Держи вора!», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Парламентарий допустил еще одну версию плохого самочувствия оппозиционера.

«Если только вся эта история не произошла из-за возможной склонности Алексея Анатольевича снять стресс, тем более, после завершения поездки, откинувшись в кресле самолета — известными химическими способами», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 августа в аэропорту «Омск-Центральный» экстренно сел самолёт авиакомпании S7, на борту которого находится Навальный. Сейчас он находится в реанимации в одной из больниц Омска.

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