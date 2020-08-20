Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленобласти в четверг, 20 августа, сохраняется очень тёплая и солнечная погода, которую предопределил находящийся в атмосфере над регионом антициклон.

В Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

«Его стараниями сохранится относительно малооблачная погода, обойдется без дождей. При этом термометры прибавят к вчерашним показаниям еще градус-другой», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +23… +25°, в Ленобласти +21… +26°. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным Гидрометцентра, на 09:40 мск в Петербурге штиль, температура около +19 градусов, влажность 64%.

В пятницу, 21 августа, будет переменная облачность, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +12… +14 гр., днем +23…+ 25 гр.

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