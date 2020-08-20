Горно-Алтайск, , 09:04 — REGNUM Традиционные линейки первого сентября в школах Республики Алтай будут проходить только на открытом воздухе по отдельному графику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, число участников не должно превышать 50 человек в связи с ограничениями из-за коронавируса.

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По словам главы республики Олега Хорохордина, каждая школа должна разработать расписание, которое позволит минимизировать контакты.

«Каждый класс будет обучаться в отдельном учебном кабинете по всем предметам. Исключение — занятия, требующие специального оборудования, в частности, химия, информатика, технология и физкультура», — отметил он.

Кроме того, во всех учебных заведениях — общих, средних специальных и высших особое внимание уделят соблюдению санитарных требований, дезинфекции помещений и обеззараживания воздуха. У всех учащихся на входе будут проверять температуру, а также обрабатывать руки.

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