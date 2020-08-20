Горно-Алтайск, , 06:45 — REGNUM Несмотря на снижение темпов прироста новых носителей коронавируса, а также рост числа выздоровевших, проведение массовых мероприятий в Республике Алтай остаётся под запретом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава республики Олег Хорохордин.

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Он напомнил, что в регионе сохраняется обязательный масочный режим. Также закрыты театры, музеи, кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и другие объекты. По его словам, если сейчас расслабиться, то впоследствии, возможно, придётся возвращать строгие ограничения.

«Прошу глав районов и сельских поселений провести с жителями широкую разъяснительную работу на эту тему. Сейчас не время проводить свадьбы и другие массовые мероприятия», — отметил глава.

Напомним, общее число выявленных случаев заражения в республике к настоящему времени достигло 1,9 тыс. Из них 1643 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

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