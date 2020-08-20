Казань, , 10:12 — REGNUM В Татарии оперативный штаб по борьбе с COVID-19 подтвердил гибель еще одного пациента от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

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55-ой жертвой вируса стала 82-летняя женщина. Пациентку госпитализировали в Чистопольскую центральную районную больницу с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Самочувствие больной ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус идентифицировали во время лабораторного тестирования.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по состоянию на 19 августа заражены коронавирусом 6161 человек.

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