Казань, , 11:26 — REGNUM В Татарии по состоянию на 19 августа заражены коронавирусом 6161 человек, за сутки инфицированы еще 28 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5013 человек, за сутки — 30 жителей республики. Скончались с момента наблюдения 54 пациента.

Среди новых случаев инфицирования 23 человека получают медпомощь на дому, пятерых госпитализировали. По возрасту наибольшее число заразившихся от 30 до 50 лет — 17 человек. В столице республики подтверждено 23 положительных теста на COVID-19 за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии планируется вакцинировать от гриппа всех, кто входит в группы риска, а это более 2 млн человек или 60% населения республики.

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