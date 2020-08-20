Богота, , 08:26 — REGNUM Общее количество выявленных в Колумбии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 13 тыс. и превысило 500 тысяч. Об этом 20 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 13 056 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 502 178.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 360 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 15 979.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 326 298 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 5,7 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.