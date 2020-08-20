Улан-Удэ, , 07:16 — REGNUM Работа 18 заведений общественного питания в Бурятии приостановлена в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Как отмечается, по итогам двух недель проверок с 5 по 19 августа специалисты продолжили выявлять нарушителей режима. В отношении владельцев и представителей возбуждены дела об административных нарушениях.

«Всего за весь период мониторинговых мероприятий была приостановлена деятельность 55 предприятий общественного питания. Под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в связи с устранением нарушений санитарных правил возобновлена деятельность 37 предприятий торговли и общественного питания», — отметили в управлении.

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