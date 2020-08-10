Прибайкальский район, Бурятия, , 06:43 — REGNUM Специалисты в Бурятии продолжают фиксировать нарушения санитарно-эпидемиологических правил в предприятиях общепита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в связи с этим в Прибайкальском районе приостановлена деятельность трёх кафе.

Заведения расположены в сёлах Горячинск и Турунтаево. Отмечается, что у работников при входе не проверяли температуру «на постоянной основе». Кроме того, они не были обеспечены масками.

«Не делалась качественная уборка с применением дезинфицирующих средств с кратностью каждые два часа, отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств, работники кафе за 5 дней до открытия не прошли медицинский осмотр», — отметили в правительстве.

В двух кафе фактически не было туалетов и раковин для мытья рук.

В связи с выявленными нарушениями специалисты регионального управления Роспотребнадзора обратились в суд. Районный суд согласился с их доводами и постановил закрыть предприятия на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных случаев достигло 4444.

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