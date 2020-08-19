Горно-Алтайск, , 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, семеро из них входили в число контактировавших с ранее выявленными носителями.

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"Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Шебалинского района; у трёх жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей города Горно-Алтайска и у жителя Турочакского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число заражённых в республике достигло 1903 человек. Из них 1643 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 14 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе зарегистрировали десять летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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