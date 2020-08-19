Санкт-Петербург, , 16:12 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от всех городских школ в новом учебном году строгого соблюдения санитарных правил, предписанных Роспотребнадзором на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Как сообщает пресс-служба губернатора, об этом глава региона заявил 19 августа при посещении гимназии №157 Центрального района Петербурга.

«Здоровье детей для нас на первом месте, поэтому пока вирус не отступит, всем учебным заведениям придется соблюдать строгие санитарные правила», — сказал Александр Беглов.

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Также губернатор отметил, что все учащиеся начальных классов петербургских школ с начала нового учебного года будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Напомним, с 1 сентября в Петербурге решено возобновить работу детских садов, школ и колледжей в обычном режиме, при условии соблюдения противоэпидемических мер.

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