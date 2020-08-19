Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Карантин в большинстве населенных пунктов муниципалитета Местия региона Сванения в Грузии будет отменен с 21 августа. Об этом, как сообщает агентство Report, 19 августа объявил руководитель оперативного штаба координационного совета Александр Ходжеванишвили.

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Он рассказал, что изолированными пока останутся Местия и Ленджери, так как там сложная эпидемиологическая ситуация. В остальных деревнях и селах ограничения снимут.

«Хочу поблагодарить местных жителей, туристов и представителей всех ведомств, которые неустанно работали в этот период. Местия — это пример того, как государство борется с эпидемией», — сказал Ходжеванишвили.

Напомним, карантин в муниципалитете Местия был введен 10 августа после того, как там выявили 17 носителей коронавируса. После массовых проверок этот показатель вырос до 49. Жителям 17 населенных пунктов не разрешалось покидать район. Более 900 туристов, оказавшихся там в это время, поместили в карантинные зоны.

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